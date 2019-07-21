أياكس منبع المواهب

حصل أياكس على أكثر من 150 مليون يورو هذا الصيف جراء بيع نجميه ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونغ إلى يوفنتوس وبرشلونة على التوالي، ليعود النادي الهولندي إلى تفعيل دوره التاريخي بتصدير المواهب المميزة إلى كبار الأندية الأوروبية.

ومنذ انتقال الراحل يوهان كرويف إلى البارسا عام 1973، تهافتت أندية أوروبا على خطف النجوم الصاعدين من أياكس عند كل فرصة، فنادي العاصمة الهولندية كان أكثر من أجاد تحضير وتخريج المواهب من أكاديميته، كما منح لاعبين آخرين خطوات النجاح الأولى في ملعبه قبل إطلاقهم نحو محطاتهم الناجحة التالية.

يوهان كرويف

1973

من أياكس إلى برشلونة

قيمة الانتقال: مليونا يورو

ألقابه مع أياكس: 17

ألقابه الإجمالية: 21

يوهان نيسكنز

1974

من أياكس إلى برشلونة

قيمة الانتقال: 280 ألف يورو

ألقابه مع أياكس: 10

ألقابه الإجمالية: 12

جوني ريب

1975

من أياكس إلى فالنسيا

قيمة الانتقال: 100 ألف يورو

ألقابه مع أياكس: 7

ألقابه الإجمالية: 8

ماركو فان باستن

1987

من أياكس إلى ميلان

قيمة الانتقال: 2,400,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 7

ألقابه الإجمالية: 18

فرانك رايكارد

1988

من أياكس إلى سبورتينغ لشبونة

قيمة الانتقال: 2,270,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 12

ألقابه الإجمالية: 23

دينيس بيرغكامب

1993

من أياكس إلى إنتر ميلان

قيمة الانتقال: 9,770,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 5

ألقابه الإجمالية: 16

كلارينس سيدورف

1995

من أياكس إلى سامبدوريا

قيمة الانتقال: 3,620,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 5

ألقابه الإجمالية: 19

نوانكو كانو

1996

من أياكس إلى إنتر ميلان

قيمة الانتقال: 3,930,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 6

ألقابه الإجمالية: 13

مارك أوفرمارس

1997

من أياكس إلى أرسنال

قيمة الانتقال: 7,500,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 7

ألقابه الإجمالية: 10

باتريك كلايفرت

1997

من أياكس إلى ميلان

قيمة الانتقال: 2,000,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 7

ألقابه الإجمالية: 9

فرانك دي بور

1999

من أياكس إلى برشلونة

قيمة الانتقال: 7,500,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 14

ألقابه الإجمالية: 16

رونالد دي بور

1999

من أياكس إلى برشلونة

قيمة الانتقال: 7,500,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 12

ألقابه الإجمالية: 18

زلاتان إبراهيموفيتش

2004

من أياكس إلى يوفنتوس

قيمة الانتقال: 16,000,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 4

ألقابه الإجمالية: 31

ويسلي شنايدر

2007

من أياكس إلى ريال مدريد

قيمة الانتقال: 27,000,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 4

ألقابه الإجمالية: 20

رافاييل فان دير فارت

2010

من أياكس إلى هامبورج

قيمة الانتقال: 5,100,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 4

ألقابه الإجمالية: 7

لويس سواريز

2011

من أياكس إلى ليفربول

قيمة الانتقال: 26,500,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 2

ألقابه الإجمالية: 18

يان فيرتونخين

2012

من أياكس إلى توتنهام

قيمة الانتقال: 12,500,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 4

ألقابه الإجمالية: 4

كريستيان إيريكسن

2013

من أياكس إلى توتنهام

قيمة الانتقال: 13,500,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 5

ألقابه الإجمالية: 5

فرينكي دي يونغ

2019

من أياكس إلى برشلونة

قيمة الانتقال: 75,000,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 2

ألقابه الإجمالية: 2

ماتياس دي ليخت

2019

من أياكس إلى يوفنتوس

قيمة الانتقال: 85,500,000 يورو

ألقابه مع أياكس: 2

ألقابه الإجمالية: 2