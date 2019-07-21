أياكس منبع المواهب

حصل أياكس على أكثر من 150 مليون يورو هذا الصيف جراء بيع نجميه ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونغ إلى يوفنتوس وبرشلونة على التوالي، ليعود النادي الهولندي إلى تفعيل دوره التاريخي بتصدير المواهب المميزة إلى كبار الأندية الأوروبية.
ومنذ انتقال الراحل يوهان كرويف إلى البارسا عام 1973، تهافتت أندية أوروبا على خطف النجوم الصاعدين من أياكس عند كل فرصة، فنادي العاصمة الهولندية كان أكثر من أجاد تحضير وتخريج المواهب من أكاديميته، كما منح لاعبين آخرين خطوات النجاح الأولى في ملعبه قبل إطلاقهم نحو محطاتهم الناجحة التالية.
يوهان كرويف
1973
من أياكس إلى برشلونة
قيمة الانتقال: مليونا يورو
ألقابه مع أياكس: 17
ألقابه الإجمالية: 21
يوهان نيسكنز
1974
من أياكس إلى برشلونة
قيمة الانتقال: 280 ألف يورو
ألقابه مع أياكس: 10
ألقابه الإجمالية: 12
جوني ريب
1975
من أياكس إلى فالنسيا
قيمة الانتقال: 100 ألف يورو
ألقابه مع أياكس: 7
ألقابه الإجمالية: 8
ماركو فان باستن
1987
من أياكس إلى ميلان
قيمة الانتقال: 2,400,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 7
ألقابه الإجمالية: 18
فرانك رايكارد
1988
من أياكس إلى سبورتينغ لشبونة
قيمة الانتقال: 2,270,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 12
ألقابه الإجمالية: 23
دينيس بيرغكامب
1993
من أياكس إلى إنتر ميلان
قيمة الانتقال: 9,770,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 5
ألقابه الإجمالية: 16
كلارينس سيدورف
1995
من أياكس إلى سامبدوريا
قيمة الانتقال: 3,620,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 5
ألقابه الإجمالية: 19
نوانكو كانو
1996
من أياكس إلى إنتر ميلان
قيمة الانتقال: 3,930,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 6
ألقابه الإجمالية: 13
مارك أوفرمارس
1997
من أياكس إلى أرسنال
قيمة الانتقال: 7,500,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 7
ألقابه الإجمالية: 10
باتريك كلايفرت
1997
من أياكس إلى ميلان
قيمة الانتقال: 2,000,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 7
ألقابه الإجمالية: 9
فرانك دي بور
1999
من أياكس إلى برشلونة
قيمة الانتقال: 7,500,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 14
ألقابه الإجمالية: 16
رونالد دي بور
1999
من أياكس إلى برشلونة
قيمة الانتقال: 7,500,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 12
ألقابه الإجمالية: 18
زلاتان إبراهيموفيتش
2004
من أياكس إلى يوفنتوس
قيمة الانتقال: 16,000,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 4
ألقابه الإجمالية: 31
ويسلي شنايدر
2007
من أياكس إلى ريال مدريد
قيمة الانتقال: 27,000,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 4
ألقابه الإجمالية: 20
رافاييل فان دير فارت
2010
من أياكس إلى هامبورج
قيمة الانتقال: 5,100,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 4
ألقابه الإجمالية: 7
لويس سواريز
2011
من أياكس إلى ليفربول
قيمة الانتقال: 26,500,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 2
ألقابه الإجمالية: 18
يان فيرتونخين
2012
من أياكس إلى توتنهام
قيمة الانتقال: 12,500,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 4
ألقابه الإجمالية: 4
كريستيان إيريكسن
2013
من أياكس إلى توتنهام
قيمة الانتقال: 13,500,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 5
ألقابه الإجمالية: 5
فرينكي دي يونغ
2019
من أياكس إلى برشلونة
قيمة الانتقال: 75,000,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 2
ألقابه الإجمالية: 2
ماتياس دي ليخت
2019
من أياكس إلى يوفنتوس
قيمة الانتقال: 85,500,000 يورو
ألقابه مع أياكس: 2
ألقابه الإجمالية: 2
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