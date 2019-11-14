إبراهيموفيتش يودع الولايات المتحدة: عودوا للبيسبول

أعلن نجم كرة القدم السويدية زلاتان ابراهيموفيتش الأربعاء مغادرته لوس أنجيليس غالاكسي بعدما قضى موسمين في صفوفه، دون ان يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب.

ونشر ابراهيموفيتش تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكراً لغالاكسي على إعادتي إلى الحياة، بالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، أنتم على الرحب، تستمر القصة... الآن، عودوا لمشاهدة البيسبول".

ولم يحقق الهداف السويدي أي لقب مع غالاكسي على عكس فرق كثيرة دافع عن ألوانها سابقاً.

وسبق لابراهيموفيتش أن لعب في مالمو السويدي (1999-2001)، وأياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، ويوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، وإنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، وبرشلونة الإسباني (2009-2010)، وميلان الإيطالي (2010-2012)، وباريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2016)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي (2016-2018).