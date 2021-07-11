إريكسن يعود إلى ميلانو الأسبوع القادم

سيعود كريستيان إريكسن نجم إنتر ومنتخب الدنمارك إلى مدينة ميلانو الأسبوع القادم من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

وتعرض صاحب الـ 29 عاماً لأزمة قلبية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام خصمه الفنلندي في بطولة يورو 2020 قبل قرابة الشهر، وكاد يفارق الحياة لولا التدخل الطبي السريع.

وجرى زراعة منظم لدقة القلب في جسد نجم الوسط، لكن مسيرته مع إنتر في إيطاليا ستنتهي إذا بقي الجهاز مزروعاً بداخله.

وتحظر قوانين إيطاليا ممارسة أي شخص لديه منظم لدقات القلب النشاطات الرياضية التنافسية داخل البلاد، إلا أن بإمكانه مواصلة مسيرته في أي بطولة أخرى خارج إيطاليا.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الصادرة من تورينو أن إريكسن سيجتمع بزملائه وبالمدير الفني الجديد سيموني إنزاغي، على أن يخضع لفحوصات للوقوف على حالته.

ونادت جماهير إنتر باسم الدولي الدنماركي قبل بدء تدريبات الفريق أمس السبت، ورددت عبارة "نحن كريستيان إريكسن" تضامناً مع اللاعب.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) صانع الألعاب لحضور نهائي بطولة يورو 2020 بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا على ملعب ويمبلي في لندن اليوم.