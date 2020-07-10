إنتر ميلان قد يضحي بشكرينيار

قدم المدافع العملاق ميلان شكرينيار واحدة من أسوأ مبارياته منذ التحاقه بإنتر ميلان أمس أمام هيلاس فيرونا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

جاء الهدف الأول عبر خطأ كبير من السلوفاكي الذي لم ينجح في إيقاف لازوفيتش جناح فيرونا الذي تلاعب بمدافع النيراتزوري قبل أن يُسكن الكرة في شباك الحارس سمير هاندانوفيتش.

وأفاد الكثير من المحللين أن النجم السلوفاكي كان غائباً على المستوى الذهني وكان يعاني كثيراً في المواجهات الفردية على غير العادة، وهو ما يثير الحيرة لدى إدارة إنتر والمدرب أنتونيو كونتي.

وكان شكرينيار واحداً من أكثر اللاعبين الذي تم ربطهم بالانتقال إلى أندية أخرى عملاقة في أوروبا، ويبدو أن أحاديث سوق الانتقالات أثرت عليه بشكلٍ كبير.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن شكرينيار وستيفان دي فراي مدافعي الفريق بالإضافة إلى مارسيلو بروزوفيتش هو ثلاثي قد يغادر إنتر خلال الصيف.

ويعتبر شكرينيار مطلوباً من عدة أندية عملاقة في الدوري الإنجليزي، وقد أكدت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يراقبانه بعناية.

وما إذا كانت هناك حاجة لبيع أحد المدافعين فإن شكرينيار سيكون صاحب الأولوية في البيع نظراً لكثرة العروض المتوقع أن يتم تقديمها له في سوق الانتقالات القادمة ولارتفاع سعره، أما بروزوفيتش فهو مطلوب من جانب ليفربول، وعلى الرغم من أنه يعتبر لاعب الوسط الأفضل في تشكيلة كونتي إلا أن إدارة النيراتزوري تريد تحقيق مكاسب مالية بالإضافة إلى رغبتها في الاحتفاظ بهداف الفريق لاوتارو مارتينيز.