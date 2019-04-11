إنتر يتفق على تجديد عقد نجمه شكرينيار

ميلان شكرينيار

توصل إنترناسيونالي لاتفاق مع مدافعه المتألق ميلان شكرينيار، لتجديد تعاقده مع النادي.

وسيجدد الدولي السلوفاكي عقده حتى عام 2023 وفقاً لشبكة "سكاي" الإيطالية، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة.

وسيتقاضى نجم الدفاع الشاب راتباً تقدر قيمته بـ 3 ملايين يورو تزيد بالإضافة إلى المكافآت مما يضع حداً للتكهنات حول رحيله عن النيراتزوري.

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وانضم شكرينيار لسامبدوريا صيف عام 2016، مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى جيانلوكا كابراري ليخوض 79 مباراة سجل خلالها 4 أهداف في جميع المسابقات.

وكان مانشستر سيتي ويونايتد من أبرز المهتمين في الحصول على خدمات النجم السلوفاكي صاحب الـ 24 عاماً.