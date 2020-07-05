إنتر يسقط على ملعبه أمام بولونيا

سقط إنتر أمام ضيفه بولونيا بهدفين لهدف ليعود إلى عروضه السيئة رغم انتصاره بسداسية على بريشيا في المرحلة الماضية ضمن الدوري الإيطالي.

وبذلك ابتعد إنتر عن لاتسيو صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، وعن المتصدر يوفنتوس بفارق 11 نقطة، وسط علامات استفهام على ما يحدث لفريق المدرب أنتونيو كونتي.

نجح روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الوحيد للنيراتزوري في الدقيقة الثانية والعشرين بعد متابعة رأسية لاوتارو مارتينيز المرتدة من القائم.

وفي الشوط الثاني، سارت الأمور لصالح إنتر بعد حصول لاعب بولونيا روبرتو سوريانو على البطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة والخمسين.

وبعد إكماله المباراة بـ 10 لاعبين، حصل إنتر على ركلة جزاء، لكن لاوتارو مارتينيز كان له رأي آخر حينما سددها في منتصف المرمى ليبعدها الحارس بقدمه ويبقي بولونيا في المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين انقلبت الأمور رأساً على عقب حينما نجح الفريق الذي يلعب بـ 10 لاعبين في تتويج سيل الهجمات على مرمى الحارس سمير هاندانوفيتش إلى هدف التعادل بأقدام موسى جوارا بعد خطأ قاتل من روبرتو غاليارديني في إبعاد الكرة.

بعدها بـ 3 دقائق حصل أليساندرو باستوني على بطاقة صفراء ثانية ليغادر الملعب ويكمل إنتر اللقاء بـ 10 لاعبين هو الآخر وهو يبحث عن هدف الفوز.

لكن الأمور جاءت بما لا يشتهيه كونتي ولاعبوه، حين نجح موسى بارو في تسجيل الهدف الثاني لصالح بولونيا ومنح التقدم للفريق الضيف.

وتجرع إنتر بالتالي خسارته الأولى على أرضه في الدوري الإيطالي إياباً منذ 28 أبريل حين خسر من يوفنتوس.