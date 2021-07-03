إنجلترا تسحق أوكرانيا وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020

حجز منتخب إنجلترا البطاقة الأخيرة لنصف النهائي بطولة يورو 2020 بفوزٍ كاسح على منافسه الأوكراني بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب أولمبيكو في روما ضمن منافسات ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الدنماركي يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي، حيث واصل المنتخب الاسكندنافي مشواره الناجح بالفوز على غريمه التشيكي بنتيجة (2-1).

وصعد الإنجليز لدور الثمانية عقب الفوز على ألمانيا بهدفين دون رد، فيما تأهل الأوكرانيون بالفوز على السويد بهدفين مقابل هدف.

أهداف المباراة جاءت عن طريق هاري كين (هدفان في الدقيقة 4 و59)، وهاري ماغواير في الدقيقة (47)، وجوردان هندرسون في الدقيقة (63).

تفاصيل مباراة إنجلترا وأوكرانيا

منتخب إنجلترا لم ينتظر كثيرًا حيث مرر رحيم ستيرلينغ كرة مميزة لكين الذي انفرد بالمرمى ليسجل في الدقيقة الرابعة ويضع منتخب "الأسود الثلاثة" في المقدمة.

وكاد رومان ياريمتشوك مهاجم منتخب أوكرانيا أن يدرك التعادل في الدقيقة 17 بعد انفراده بالمرمى، إلا أن الحارس جوردان بيكفورد تألق وأبعد الكرة لركنية.

ووجه منتخب إنجلترا بداية الشوط الثاني ضربة ثانية سريعة في الدقيقة 47 من رأسية رائعة عن طريق ماغواير بعد عرضية متقنة من لوك شو لتصبح النتيجة (2-0).

استمرت بعدها أهداف إنجلترا هذه المرة عن طريق كين برأسية في الدقيقة 59 إثر عرضية من شو ليعزز مهاجم الأسود الثلاثة النتيجة وتصبح (3-0).

هدف كين هو الهدف الثالث له في البطولة والثاني له في المباراة ضد أوكرانيا.

وكاد كين من تسديدة رائعة أن يسجل أجمل أهداف البطولة في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس أوكرانيا تألق وأبعد الكرة لركنية.

ولم ينتظر البديل جوردان هندرسون كثيراً ليسجل هدف الإنجليز الرابع في الدقيقة 63 برأسية إثر عرضية متقنة من مايسون ماونت لتصبح النتيجة (4-0).