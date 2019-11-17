إنجلترا تسحق كوسوفو وتبلغ يورو 2020

نجح منتخب إنجلترا في تحقيق فوز سهل خارج قواعده على حساب مستضيفه كوسوفو بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وضمن المنتخب الإنجليزي، تأهله بعد تصدره مجموعته برصيد 18 نقطة.

افتتح هاري وينكس التسجيل في الدقيقة 32 بعد تمريرة من أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، توغل بها إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض مسدداً الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني، كاد هاري كاين أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد تهيئة الكرة من رحيم ستيرلينغ من الجانب الأيمن، لكن تسديدته ارتطمت في القائم.

وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، ظهر كاين ونجح في تسجيل ثاني الأهداف بعد عرضية من ستيرلينغ حاول المدافع إبعادها، لكنه أخطأ لتصل الكرة إلى كاين الذي وضعها بدوره في الشباك.

في الدقيقة 82، مرر ستيرلينغ المتألق الكرة إلى ماركوس راشفورد على مشارف منطقة جزاء الضيوف، ومن لمسة واحدة وضعها في الشباك معلناً عن الهدف الثالث.

في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد خطأ دفاعي من لاعبي كوسوفو ضغط كاين على المدافع واستخلص منه الكرة ومررها إلى مايسون ماونت الذي وضعها في الشباك.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد كوسوفو عند النقطة 11 في المركز الثالث.

وضمن المجموعة الأولى أيضاً، تمكن منتخب بلغاريا من الفوز على حساب التشيك بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التشيك عند النقطة 15 في المركز الثاني.