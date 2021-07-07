إنجلترا تقهر الدنمارك بعد التمديد وتتأهل لنهائي يورو 2020

تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة يورو 2020 بعد فوزه على خصمه العنيد الدنماركي بهدفين لهدف بعد التمديد في اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي أمام أكثر من 64 ألف متفرج.

وقدم الطرفان أداءً قوياً وكانت السيطرة في معظم فترات اللقاء لصالح أصحاب الأرض.

تقدم الاسكندنافيون بهدفٍ مميز عن طريق النجم الصاعد ميكيل دامسغارد من ركلة حرة عانقت شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 30، وهو أول هدف في شباك الإنجليز خلال البطولة.

وجاء هدف التعادل حينما حول سايمون كيير قائد الدنمارك عرضية بالخطأ في مرمى فريقه بعد 9 دقائق.

وفشل الفريقان في زيادة غلتهما التهديفية خلال ما تبقى من المواجهة ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ركلة جزاء مثيرة للجدل تمنح إنجلترا بطاقة التأهل

وضغط أصحاب الضيافة منذ بداية الشوط الإضافي الأول وجاءت اللحظة المثيرة للجدل حينما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مثيرة للجدل إثر ما بدا عرقلة على رحيم ستيرلينغ.

وانبرى هاري كين لتسديد الركلة، لكن الحارس المتألق كاسبر شمايكل تصدى لها لكن الكرة ارتدت من يديه ووصلت إلى مهاجم توتنهام الذي أودعها داخل الشباك في الدقيقة 104.

بهذه النتيجة، تأهل منتخب إنجلترا لملاقاة غريمه الإيطالي في النهائي الذي سيقام على نفس الملعب يوم الأحد القادم.

فيما يغادر منتخب الدنمارك البطولة مرفوع الرأس بعد تقديمه للعديد من العروض القوية بعد إصابة نجمه الأول كريستيان إيريكسن في اللقاء الافتتاحي للفريق.