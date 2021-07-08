إنريكي يقارن بيدري بأندريس إنييستا

أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بالنجم الصاعد بيدري غونزاليز بعد ظهوره بمستويات استثنائية خلال بطولة يورو 2020 المقامة حالياً.

ويرى المدير الفني أن نجم برشلونة الشاب أفضل من أندريس إنييستا أسطورة لا روخا والبارسا السابق.

ومرر بيدري بنسبة 55 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 100% في الوقت الأصلي خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإسباني في نصف نهائي اليورو والتي خسرها الماتادور بركلات الترجيح.

بيدري يحظى بإشادة عالمية

وقال إنريكي: "ما قدمه اللاعب في البطولة بعمر 18 عاماً غير مسبوق، حتى أندريس إنييستا لم ينجح في ذلك".

بدوره، أشاد غاري لينيكر أسطورة منتخب إنجلترا بالموهبة الصاعدة مؤكداً أنه سيصبح نجماً من نجوم اللعبة في المستقبل القريب.

يذكر أن لاعب الوسط المتألق سيشارك مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو هذا الشهر.