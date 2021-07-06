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إيطاليا إلى نهائي يورو 2020 بعد فوزها بركلات الترجيح على إسبانيا

منشور 06 تمّوز / يوليو 2021 - 09:47
إيطاليا إلى النهائي
إيطاليا إلى النهائي

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي بطولة يورو 2020 بعد فوز صعب للغاية على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 4-2 عقب تعادلهما بهدفٍ لمثله خلال الزمنين الأصلي والإضافي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي.

تقدم الآتزوري عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة 60، لكن البديل ألفارو موراتا منح لا روخا التعادل قبل نهاية اللقاء بـ 10 دقائق.

ورغم سيطرة الماتادور على معظم فترات اللقاء واستحواذه الأكبر على الكرة وتناوب لاعبيه على إهدار الفرص، إلا أن الفريقين فشلا في زيادة غلتهما التهديفية ليحكتما لركلات الترجيح.

ركلات ترجيح إيطاليا وإسبانيا

الركلة الأولى لإيطاليا: مانويل لوكاتيلي (أهدرها)
الركلة الأولى لإسبانيا: داني أولمو (أهدرها)
الركلة الثانية لإيطاليا: أندريا بيلوتي (سجلها)
الركلة الثانية لإسبانيا: جيرارد مورينو (سجلها)
الركلة الثالثة لإيطاليا: ليوناردو بونوشتي (سجلها)
الركلة الثالثة لإسبانيا: تياغو آلكانتارا (سجلها)
الركلة الرابعة لإيطاليا: فيديريكو بيرنارديسكي (سجلها)
الركلة الرابعة لإسبانيا: ألفارو موراتا (أهدرها)
الركلة الخامسة لإيطاليا: جورجينيو (سجلها)

جورجينيو يقود إيطاليا لنهائي يورو 2020
كلمات دالة:منتخب إيطاليامنتخب إسبانيايورو 2020

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