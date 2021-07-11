إيطاليا تظفر بلقب يورو 2020 على حساب إنجلترا صاحبة الضيافة

ظفر منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020 بعد فوزه على مستضيفه الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الفريقين بهدفٍ لمثله بعد التمديد على ملعب ويمبلي أمام أكثر من 60 ألف متفرج.

تقدم فريق الأسود الثلاثة بهدفٍ مبكر في الدقيقة الثانية حمل توقيع الظهير لوك شو بتسديدة على الطائر سكنت مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

لكن الآتزوري نجح في معادلة النتيجة بعد سيطرة كبيرة على المجريات وفي الدقيقة 67 حينما سدد ليوناردو بونوتشي من داخل المنطقة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وفشل الطرفان في إضافة المزيد من الأهداف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للإيطاليين، فيما بقيت عقدة عدم الفوز بألقاب مستمرة عند إنجلترا ويبقى اللقب الوحيد في جعبتها كأس العالم 1966.

ركلات ترجيح إيطاليا وإنجلترا

الركلة الأولى لإيطاليا: دومينيكو بيراردي (سجلها)

الركلة الأولى لإنجلترا: هاري كين (سجلها)

الركلة الثانية لإيطاليا: أندريا بيلوتي (أهدرها)

الركلة الثانية لإنجلترا: هاري ماغواير (سجلها)

الركلة الثالثة لإيطاليا: ليوناردو بونوتشي (سجلها)

الركلة الثالثة لإنجلترا: ماركوس راشفورد (أهدرها)

الركلة الرابعة لإيطاليا: فيديريكو بيرنادريسكي (سجلها)

الركلة الرابعة لإنجلترا: جايدون سانشو (أهدرها)

الركلة الخامسة لإيطاليا: جورجينيو (أهدرها)

الركلة الخامسة لإنجلترا: بوكايو ساكا (أهدرها)