اختراق حساب مبابي على تويتر

كيليان مبابي

تعرض حساب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على موقع "تويتر" للاختراق بهدف الترويج لأحد العملات الإلكترونية.

وينافس مبابي غريمه ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على الحذاء الذهبي للموسم الحالي بتسجيله 27 هدفاً في الدوري الفرنسي.

ونشر حساب النجم الشاب تغريدتين الأولى للترويج لأحد العملات الإلكترونية والثانية للمطالبة بمتابعة أحد الحسابات الأخرى على "تويتر".

لكن الدولي الفرنسي نجح في استعادة حسابه لاحقاً، وقام بحذف التغريدتين.

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يذكر أن حساب برشلونة تعرض من قبل للاختراق وجرى الإعلان عبره عن التعاقد مع آنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان.

كما تم اختراق حساب ريال مدريد أيضاً في وقت سابق وجرى نشر تغريده عبره أعلن فيها عن التعاقد مع ميسي.