استبعاد براهيمي من تشكيلة الجزائر

أعلن مدرب المنتخب الجزائر جمال بلماضي أمس قائمة مكونة من 23 لاعباً لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهدت اللائحة عودة لاعب وسط بريست هاريس بلقبلة، كما عاد إلى التشكيلة مهاجم أولمبياكوس هلال العربي سوداني الغائب منذ عدة أشهر بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وغاب عن التشكيلة جناح الريان ياسين براهيمي.

وتلعب الجزائر مع ضيفتها زامبيا الخميس المقبل بالبليدة (غرب العاصمة الجزائر)، على أن تحل ضيفة على بوتسوانا الاثنين القادم في غابورون.

فيما يلي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق)، عز الدين دوخة (الرائد)، أليكساندر أوكدجة (ميتز).

- للدفاع: جمال بلعمري (الشباب)، عيسى ماندي (ريال بيتيس)، ماكسيم سبانو رَحو (فالينسيان)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مهدي تاهرات (آبها)، رضا حلايمية (بيرشوت)، يوسف عطال (نيس)، أيوب عبداللاوي (سيون).

- للوسط: عدلان قديورة (الغرافة)، اسماعيل بن ناصر (ميلان)، مهدي عبيد (نانت)، هاريس بلقبلة (بريست)، سفيان فيغولي (غالاتاساراي)، رياض محرز (مانشستر سيتي).

- للهجوم: آدم زرقان (بارادو)، بغداد بونجاح (السد)، إسلام سليماني (موناكو)، آندي ديلور (مونبيليه)، هلال العربي سوداني (أولمبياكوس)، يوسف بلايلي (الأهلي).