استبعاد ستيرلينغ من تشكيلة إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ من التشكيلة التي ستواجه منتخب الجبل الأسود ضمن تصفيات يورو 2020 على ملعب ويمبلي بعد شجار في المعسكر التدريبي للمنتخب.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي: "يؤكد الاتحاد الإنجليزي أن رحيم ستيرلينغ لن يشارك في مباراة الخميس أمام الجبل الأسود ضمن تصفيات يورو 2020 نتيجة شجار خلال منطقة خاصة باللاعبين في ساينت جورج بارك اليوم. سيظل موجوداً مع الفريق".

وكان هداف سيتي قد شارك في خسارة فريقه أمام ليفربول ليحلق الريدز في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بهذا الفوز، موسعاً الفارق بينهما إلى 9 نقاط.