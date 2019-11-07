استطلاع: فالفيردي المتهم الأول في برشلونة

يعد مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي السبب الرئيسي وراء تراجع أداء الفريق الكتالوني هذا الموسم بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ماركا" المدريدية.

وسقط البارسا في فخ التعادل السلبي على أرضه مع سلافيا براغ، وقدم أداءً هزيلاً، ليصبح مهدداً بعدم إنهاء دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في الصدارة.

وجاء التعادل بعد الهزيمة الموجعة للفريق، في ملعب ليفانتي (3-1) بالليغا.

إجمالاً، خاض برشلونة 15 مباراة هذا الموسم، حيث فاز في 9 وتعادل في 3 وخسر مثلها.

ورغم النتائج الهزيلة، إلا أن الفريق لا زال يتصدر الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بالاشتراك مع ريال مدريد وريال سوسييداد، وكذلك المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند، و4 عن إنتر ميلان.

ووفقاً لاستطلاع الرأي، الذي شارك فيه أكثر من 27 ألف شخص، اتهم 47% من المشاركين فالفيردي بأنه السبب وراء تراجع النتائج، وجاء اللاعبون في الترتيب الثاني (32%)، ثم الإدارة (21%).