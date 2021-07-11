الأرجنتين تهزم البرازيل وتفوز بكوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 1993

فاز منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي ببطولة كوبا أميركا 2021 بعد تغلبه على مستضيفه البرازيلي بهدفٍ دون رد في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ماراكانا فجر الأحد.

ويدين التانغو بهذا الانتصار لنجمه آنخيل دي ماريا الذي سجل بطريقة ذكية من فوق الحارس إيديرسون مورايس في الدقيقة 22 إثر تمريرة طولية ذكية من رودريغو دي بول.

وهذا هو اللقب الأول لمنتخب الأرجنتين عالمياً منذ فوزه بنسخة كوبا أمريكا عام 1993.

وبهذا الفوز، نجح القائد ميسي في تحقيق لقب دولي أخيراً مع منتخب بلاده الأول بعد ظفره بذهبية أولمبياد بكين 2006 مع المنتخب الأولمبي ليسكت منتقديه بعد طول انتظار.

ولطالما انتقد "ليو" لتألقه وفوزه بجميع الألقاب الممكنة على مستوى الأندية رفقة برشلونة، ولافتقاره إلى أي بطولة على مستوى المنتخب.