الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان كوبا أميركا 2020

تنظيم مشترك لكوبا أميركا 2020

تستضيف الأرجنتين وكولومبيا بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) العام المقبل في أول تنظيم مشترك في تاريخ البطولة.

وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اليوم عن فوز الدولتين بحق استضافة البطولة بشكل مشترك.

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وتشارك منتخبات من بينها كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو في المنطقة الشمالية لكولومبيا، فيما تستضيف الأرجنتين منافسات المنطقة الجنوبية التي تضم منتخبات تشيلي واوروغواي وباراغواي وبوليفيا.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في كلتا المنطقتين إلى ربع النهائي.