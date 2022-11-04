الإصابة تبعد تيمو فيرنر عن كأس العالم قطر 2022

كشف نادي لايبتزيغ أمس الخميس أن مهاجمه تيمو فيرنر سيغيب عن قائمة منتخب ألمانيا المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق في 20 من شهر نوفمبر الجاري بسبب إصابة في الكاحل.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي: “لسوء الحظ، أظهرت الفحوصات التي خضع لها في لايبتزيغ تعرضه لتمزق في الكاحل الأيسر، ليغيب بالتالي حتى نهاية عام 2022”.

متى سيعود فيرنر إلى الملاعب؟

وتعرض مهاجم تشيلسي السابق للإصابة خلال مشاركته أمس الأول في مباراة فريقه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الفحوصات عن حاجة اللاعب إلى ثلاثة أشهر للتعافي من إصابة القطع التي تعرض لها في أربطة المفصل، مما يعني غيابه عن المونديال القطري إضافة إلى منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).