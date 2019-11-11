الإصابة تبعد سيميدو 5 أسابيع

أصيب نيلسون سيميدو ظهير برشلونة الأيمن في ربلة الساق، وسيغيب عن الملاعب خمسة أسابيع وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني أمس.

وتعرض الدولي البرتغالي للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز البارسا على سيلتا فيغو 4-1 السبت على ملعب كامب ناو بعد مرور 20 دقيقة ليخرج ويحل بدلاً منه سيرجيو بوسكيتس.

وأصدر برشلونة بياناً رسمياً أشار فيه إلى أن: "الفحوصات التي خضع لها اللاعب نيلسون سيميدو أثبتت معاناته من تمزق في ربلة الساق اليسرى. فترة غيابه عن الملاعب تقدر بحوالي 5 أسابيع".

ومن المتوقع أن يوكل المدرب إيرنيستو فالفيردي مهمة شغل مركز الظهير الأيمن إلى سيرجي روبرتو الذي لعب على الجبهة اليمنى في خط الوسط أمام سيلتا فيغو.