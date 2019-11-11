الإصابة تبعد نافاس عن باريس سان جيرمان لأسبوعين على الأقل

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم أن حارس مرمى المنتخب وباريس سان جيرمان كايلور نافاس سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

وانسحب الحارس السابق لريال مدريد من تشكيلة سان جيرمان للمباراة التي فاز بها السبت في الدوري الفرنسي على بريست 2-1 بعد تعرضه للإصابة خلال الإحماء.

وسيبتعد نافاس بالتالي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 الشهر الحالي، وسيكون في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جيرمان وفريقه السابق ريال مدريد في 26 نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وانضم نافاس الى لائحة طويلة من المصابين في فريق المدرب توماس توخيل الذي يفتقد مواطنه تيلو كيرر وكيليان مبابي ونيمار وآندير هيريرا وتوماس مونييه.

وفي ظل إصابة نافاس، حصل سيرخيو ريكو السبت على فرصة تسجيل بدايته مع بطل الليغ 1 الذي انتقل اليه هذا الموسم على سبيل الإعارة من إشبيلية.