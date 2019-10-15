البحرين تحقق فوزاً ثميناً على إيران

حقق المنتخب البحريني انتصاراً ثميناً على ضيفه الإيراني 1-0 في لقاء الفريقين على ملعب البحرين الوطني في قمة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل لاعب الوسط البحريني محمد الحردان هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة (63) من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب البحريني فرق المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل متساوياً مع المنتخب العراقي، فيما تراجع المنتخب الإيراني الى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبقي منتخبا هونغ كونغ وكمبوديا في المركزين الرابع والخامس.

وتتواصل منافسات المجموعة منتصف الشهر المقبل خلال فترة التوقف الدولية القادمة، حيث يسافر المنتخب البحريني لمواجه منتخب هونغ كونغ يوم الخميس 14 نوفمبر، ويحل ضيفاً على المنتخب العراقي بعد 5 أيام من ذلك.