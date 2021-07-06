البرازيل تتأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا على حساب بيرو

تأهل منتخب البرازيل صاحب الضيافة إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بفوزه على غريمه البيروفي بهدفٍ دون رد على ملعب ماني غارينشا الوطني ضمن نصف النهائي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المتألق لوكاس باكيتا نجم أولمبيك ليون وميلان السابق في الدقيقة 35.

وبلغ منتخب السيليساو بالتالي المواجهة النهائية التي سيلاقي فيها الفائز من لقاء منتخبي الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وغريمه الكولومبي التي ستقام فجر الأربعاء.

البرازيل تنتظر الفائز من مواجهة كولومبيا والأرجنتين

ويجري النهائي على ملعب ماراكانا في الحادي عشر من الشهر الجاري، علماً بأن لقاء تحديد المركز الثالث الذي سيجمع بيرو بالخاسر من مواجهة التانغو وكولومبيا سيقام قبل ذلك بيوم واحد على ملعب ماني غارينشا الوطني.