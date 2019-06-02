الترتيب النهائي لهدافي دوري أبطال أوروبا 2018-2019

انتهى دوري أبطال أوروبا 2018-2019 بتتويج ليفربول باللقب السادس له في تاريخه بعد الانتصار على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين، سجل أولهما النجم محمد صلاح في الدقائق الأولى من عمر المباراة، وأضاف الثاني ديفوك أوريغي.

وتوج ليونيل ميسي نجم برشلونة بلقب هداف هذه النسخة رسمياً برصيد 12 هدفاً رغم خروج البارسا من نصف النهائي، أما المركز الثاني فاحتله نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

ورغم أن محمد صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يتخطى حاجز الخمسة أهداف.

فيما يلي الترتيب النهائي لهدافي نسخة 2018-2019:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني): 12 هدفاً

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني): 8 أهداف

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي): 6 أهداف

4- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي): 6 أهداف

5- الصربي دوسان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي): 6 أهداف

6- المالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي): 6 أهداف

7- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): 5 أهداف

8- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس): 5 أهداف

9- البوسني إيدين دجيكو (روما الإيطالي): 5 أهداف

10- الإنجليزي هاري كاين (توتنهام الإنجليزي): 5 أهداف

11- البرازيلي لوكاس مورا (توتنهام): 5 أهداف

12- الكرواتي أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني): 5 أهداف

13- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي): 5 أهداف

14- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي): 5 أهداف