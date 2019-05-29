التعادل السلبي سيد الموقف بين ذوب آهن والنصر

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة النصر السعودي مع مستضيفه ذوب آهن آصفهان الإيراني، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

سنحت للفريق الإيراني فرصة خطيرة بداية المباراة من رأسية قوية مرت بسلام إلى جوار المرمى.

وأهدر العالمي فرصة مؤكدة في الدقيقة السابعة، حينما أرسل عبد الرحمن الدوسري عرضية خطيرة من الجهة اليمنى، وصلت إلى عبد الله آل سالم المنفرد تماماً بالحارس، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم بغرابة شديدة.

وكاد ذوب آهن أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 25، حين نفذت ركلة ركنية على القائم البعيد، وصلت إلى محمدي الخالي من الرقابة، الذي حولها برأسه خارج الشباك.

وفي الدقيقة 30، تألق حارس ذوب آهن وتصدى على مرتين لتسديدة عبد الله الخيبري.

ومع مرور الـ 18 دقيقة الأولى من الشوط الثاني، كان النصر قريباً من التسجيل من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء إلا أن حارس الفريق الإيراني تصدى ببراعة.

وحافظ هذا التعادل للفريق الإيراني على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما تأهل العالمي كوصيف له برصيد عشر نقاط.

بهذه النتيجة يلاقي ذوب آهن غريمه الاتحاد السعودي في دور الـ 16، فيما يواجه النصر، الوحدة الإماراتي، متصدر المجموعة الثانية.