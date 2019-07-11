الجزائر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا بعد تجاوز ساحل العاج

تأهل المنتخب الجزائري إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على حساب نظيره منتخب ساحل العاج بعد الفوز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفٍ لكلٍ منهما.

بدأت المباراة بقوة من الجانب الإيفواري، وسط سيطرة مع تراجع من الجانب الجزائري، وفي الدقيقة الخامسة كان التهديد الأول عن طريق ماكس غرادل لكن كرته ارتطمت في القائم الأيسر.

بعد عشر دقائق، دخل المنتخب الجزائري الأجواء، ومن تمرير متبادل بين رياض محرز ويوسف البلايلي، وصلت الكرة إلى محرز الذي سددها بجوار القائم.

في الدقيقة 20، نجح سفيان فيغولي في افتتاح أهداف المباراة بتسديدة قوية، جاءت بعد عرضية من رامي بن سبعيني من الجانب الأيسر، بعد تهيئة من بغداد بونجاح.

تحولت السيطرة إلى الجانب الجزائري، مع إهدار العديد من الفرص، وسط هجمات من الجانب الإيفواري لم تصل إلى مستوى الخطورة الحقيقية على مرمى الخضر.

مع انطلاق الشوط الثاني، توغل بونجاح إلى منطقة جزاء ساحل العاج، وسقط بعد تدخل من حارس المرمى ليحتسب الحكم ركلة جزاء للخضر.

تقدم بونجاح نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء، ووضعها بقوة في منتصف المرمى لكنها اصطدمت في العارضة لتتحول إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 63، تعادل المنتخب الإيفواري عن طريق جوناثان كودجيا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد مرواغة دفاع الجزائر، عقب تمريرة من ويلفريد زاها.

كاد بونجاح أن يتقدم من جديد لمنتخب بلاده في الدقيقة 66، بعد تمريرة من البلايلي، لكن حارس ساحل العاج أبعدها إلى ركنية.

انتهت المباراة في وقتها الأصلي، بالتعادل بهدف لكل فريق، لتذهب إلى الأوقات الإضافية التي انتهت بدورها بالتعادل لتحكم ركلات الترجيح النتيجة.

نجح رايس مبولحي في التصدي إلى ركلة الجزاء الثالثة التي سددها ويلفريد بوني، بينما أهدر البلايلي للخضر، وفي الركلة الأخيرة سدد جيفري سيري لاعب ساحل العاج في العارضة لتضمن الجزائر وصولها إلى نصف النهائي.