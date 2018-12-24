الجزيري يستلهم من تجارب فيدرر

مالك الجزيري

أعرب التونسي مالك الجزيري، عن ثقته في أن الأفضل لم يقدمه بعد، على الرغم من بلوغه عامه الـ 34.

وحقق التونسي نتائج جيدة في 2018، بعدما وصل إلى نصف نهائي بطولة دبي، إلى جانب التغلب على لاعبين بارزين مثل ستيفانوس تسيتسيباس، وغريغور ديميتروف.

وقال التونسي: “الأمر الجيد بالنسبة إلي في الوقت الحالي هو قدرتي على تحديد الاتجاه الذي أرغب في السير به بسهولة.

“أعرف جيداً العمل الذي أحتاج إلى تقديمه سواء على المستوى الذهني أو البدني أو الفني، وبالتالي أثق في قدرتي على تقديم نتائج أفضل خاصة في بطولات غراند سلام، والبطولات الكبرى الأخرى.

“يمكن التعامل مع روجر فيدرر كمثال رائد، فهو بعمر 37 عاماً يلعب أفضل تنس لديه، وربما أسير في نفس الاتجاه، أعددت نفسي جيدا، وأملك الثقة والحكمة، وحان الوقت للعب بمستوى ثابت، وحينها ستأتي النتائج.

“قدمت عاماً رائعاً في 2018، وإذا قمت بأمور أفضل، لأنهيت الموسم بين الـ 20 الآوائل في التصنيف العالمي، وهو أمر يمنحني الثقة قبل بداية الموسم”.