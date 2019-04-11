الحظ يعاند زياش أمام يوفنتوس

زياش يتحسر على الفرص الضائعة

عاند الحظ صانع ألعاب أياكس أمستردام النجم حكيم زياش الذي أضاع عدة فرص محققة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه يوفنتوس على ملعب يوهان كرويف، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وخطف المغربي الأضواء بقوة، بعدما كاد أن يسجل الهدف الأول لأياكس في الدقائق الأولى، لكن الحارس فويتشيك تشيزني، كان بالمرصاد للكرة القوية التي أطلقها النجم المغربي.



وعاد نجم أياكس إلى التألق مرة أخرى، بعدما تلاعب رفقة زملائه بمدافعي يوفي، الذين وقفوا لمشاهدة “أحفاد يوهان كرويف”، الذين نثروا سحرهم في دوري أبطال أوروبا، ليطلق النجم المغربي قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء، تمكن الحارس تشيزني من صدها بصعوبة.

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وتابع زياش تألقه في الشوط الثاني، من خلال تمريراته المتقنة، وشكل صداعاً حقيقياً لمدافعي يوفنتوس، الذين عانوا بسببه طوال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وسارع عشاق كرة القدم العرب في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى كيل المديح للنجم المغربي، فيما اعتبر البعض أن موعد تسجيله في شباك السيدة العجوز سيكون في لقاء الإياب.



وتمنى المشجعون العرب انتقال زياش إلى صفوف عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفية القادم، وعلى رأسها ليفربول وميلان وبايرن ميونيخ وريال مدريد، في حين وصفه البعض بأنه أفضل لاعب عربي في قارة أوروبا.