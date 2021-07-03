الدنمارك تطيح بالتشيك وتواصل رحلتها في يورو 2020

فاز منتخب الدنمارك على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب باكو في آذربيجان، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة يورو 2020.

تقدمت الدنمارك بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 42، ورد باتريك شيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48 من اللقاء.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى المربع الذهبي الذي لم يصل إليه منذ رفع كأس البطولة، ليستمر حلم الـ 29 عاماً حيث يسعى لتكرار إنجاز عام 1992 عندما فجر مفاجأة مدوية بفوزه بلقب اليورو أمام ألمانيا.

وسيلتقي منتخب الدنمارك في نصف النهائي مع الفائز من مباراة أوكرانيا وإنجلترا التي تقام مساء اليوم السبت.

ملخص مباراة الدنمارك والتشيك

بدأت المباراة بشكل قوي بين الفريقين، وبدأت الخطورة من عند المنتخب التشيكي وبالتحديد توماس كالاس الذي صوب في الدقيقة 4 لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة السادسة نجح المنتخب الدنماركي في التقدم عن طريق ديلاني بعد أن أحسن استغلال رأسية لارسن.

وفي الدقيقة الـ42، ضاعف دولبيرغ النتيجة للمنتخب الاسكندنافي بعدما استغل عرضية رائعة من يواكيم مايلي بالوجه القدم الخارجي ليحولها بتسديدة داخل شباك المنتخب التشيكي.

وبعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، تمكن التشيكيون من تقليص الفارق عن طريق شيك من متابعة لعرضية فلاديمير كوفال داخل المنطقة ليودع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس كاسبر شمايكل.

ورفع شيك رصيده إلى خمسة أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان بمقدور البديل يوسف بولسن أن يؤكد فوز الدنمارك بتسجيل الهدف الثالث عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن فاسليك حارس التشيك وقف له بالمرصاد.

وتقمص فاسليك دور البطولة مجدداً وأنقذ المرمى التشيكي من هدف محقق بتصديه لتسديدة صاروخية أطلقها بولسن من على حدود منطقة الجزاء.

وقبل ثمان دقائق من النهاية أرسل بولسن تمريرة رائعة إلى مايلي أمام المرمى مباشرة لكن فاسليك كان الأسرع في الوصول للكرة ليفسد هجمة محققة للدنمارك.