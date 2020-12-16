الدوحة تستضيف الألعاب الآسيوية 2030

حصلت الدوحة على حق استضافة الألعاب الآسيوية 2030 بعد انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في مسقط اليوم الأربعاء.

وأعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي اسم المدينة الفائزة بعد انتهاء مراسم التصويت، بينما أكد أن الرياض ستستضيف النسخة التالية المقرر إقامتها بعدها بأربع سنوات.

وقال الشيخ أحمد: “يمكن أن أعلن الآن… المدينة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات وستستضيف 2030 هي الدوحة، المدينة الثانية التي ستستضيف 2034 ستكون الرياض”.

وتنافست الجارتان قطر والسعودية على استضافة ثاني أكبر حدث رياضي، يضم منافسات في ألعاب عديدة، بعد الأولمبياد.

وفي محاولة للتغلب على النزاع الدبلوماسي بين الدولتين، قال الشيخ أحمد يوم الثلاثاء إنه يتطلع إلى تجنب التصويت بإقناع مدينة باستضافة ألعاب 2030 على أن تنال الأخرى نسخة 2034.

لكن في النهاية قال مسؤول بارز في المجلس الأولمبي أنه تم التصويت على استضافة نسخة 2030 فقط.

وأعلن التلفزيون السعودي في وقت سابق أن السعودية طلبت من المجلس الأولمبي إيقاف التصويت الإلكتروني بسبب “ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج”.

وتأجلت عملية التصويت لحين إصلاح عطل تقني، ثم قال مسؤولو المجلس الأولمبي إن نظام التصويت بات يعمل بكفاءة.

وشوهد ممثلو الدول الآسيوية يضعون أصواتهم بأيديهم في صندوق لاحقاً.

وسبق لقطر، التي ستنظم نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، استضافة ألعاب آسيا 2006 لكن لم تنظم السعودية هذا الحدث من قبل.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في عام 2017 لمزاعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.