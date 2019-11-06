الرابطة الإيطالية تدرس إقامة مباريات خارجية

اكشف لويجي دي سيرفو، المدير العام لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية الثلاثاء، عن رغبته في إقامة مباراة على الأقل من البطولة خارج البلاد كل موسم.

وقال دي سيرفو على هامش مؤتمر رياضي-اقتصادي في ميلانو: “التحدي بالنسبة لنا، وأيضاً بالنسبة للبطولات الأوروبية الأخرى، هو النفاذ إلى أسواق جديدة. وهذا يتحقق بخوض مباريات في الخارج من أجل إنشاء تقارب (من المشجعين الدوليين) مع بلادنا وبطولتنا”.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي في تصريحات أوردتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": “موقفنا هو أن تقام مباراة على الأقل في الخارج كل موسم”.

لكن دي سيرفو أقر بأن التشريعات الحالية تجعل من هذه الخطوة أمراً غير ممكن راهناً، منوهاً بمسعى رابطة الدوري الإسباني إلى إقامة مباراة خارج البلاد.

وتابع: “الرابطة الإسبانية رائدة في هذا المجال وتحاول منذ أعوام إقامة مباراة أولى من البطولة خارج البلاد. نأمل في أن يتحقق ذلك”.

وجددت رابطة الليغا الإسبانية هذا الموسم مسعاها إلى إقامة مباراة من الدوري المحلي في الولايات المتحدة. ولقي هذا الاقتراح في الموسم الماضي معارضة واسعة شملت الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين المحترفين، وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتهدف البطولات الأوروبية من وراء هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها في أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المشجعين الذين يتابعون مبارياتها في الخارج.