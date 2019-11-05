الريان يسعى لضم ماريانو دياز

كشفت تقارير أن الريان دخل في مفاوضات للتعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وحسم الصفقة ليكون المحترف الخامس في الفريق.

ويعد دياز أكبر متضرر في الفريق الملكي، إذ غاب عن المشاركة تماماً في مباريات الربع الأول من الموسم الجاري.

ويعد المهاجم الإسباني الدومينيكاني صاحب الـ 26 عاماً اللاعب الوحيد، بجانب المصاب ماركو آسينسيو، الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في المباريات الرسمية التي خاضها ريال الموسم الجاري، هذا بالإضافة إلى غيابه عن كافة القوائم باستثناء قائمة مباراة ريال مايوركا التي أقيمت منذ قرابة الأسبوعين.

يذكر أن إدارة الميرينغي فتحت الباب أمام رحيل ماريانو الصيف الماضي، لا سيما بعد سحب رقم 7 منه ومنحه للجناح إيدين هازارد، وعلى الرغم من خروج اللاعب من حسابات المدرب زين الدين زيدان، إلا أنه رفض الرحيل.

يُذكر أن هناك عدة أندية إسبانية وأوروبية أبدت اهتماماً كبيراً بالتوقيع مع اللاعب الصيف الماضي؛ لكن العامل الاقتصادي كان العائق الأكبر أمام رحيله، لا سيما بعد انخفاض قيمته السوقية 9% إثر ابتعاده تماماً عن تشكيلة ريال مدريد وغيابه عن المشاركة.