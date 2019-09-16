السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر

تأهل السد القطري، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على ضيفه النصر السعودي 3-1 في إياب ربع النهائي وبمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-3.

أهدر جوليانو صانع ألعاب النصر، فرصة هدف محقق في الدقيقة 22، بعد انفراد بحارس السد سعد الشيب، الذي تصدى ببراعة لتصويبة لاعب العالمي.

وسجل أكرم عفيف الهدف الأول لصاحب الضيافة في الدقيقة 26، بعد عرضية رائعة من الجبهة اليسرى، ليضعها مهاجم الزعيم في شباك النصر معلناً تقدم فريقه بالهدف الأول.

وأدرك عبد الرزاق حمد الله التعادل للنصر في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة.

وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 59 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليكتفي براد جونز حارس النصر بالمشاهدة.

وحصل السد على ركلة جزاء في الدقيقة 79 بعد عرقلة عفيف داخل منطقة الجزاء، ترجمها بغداد بونجاح داخل الشباك في الدقيقة 83 على يمين جونز حارس النصر.

بهذا، صعد السد القطري إلى المربع الذهبي بانتظار الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين الثلاثاء، في إياب ربع النهائي.