السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الثلاثاء عن اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وذلك في مدينة "نيوم" المستقبلية.

ونشر المجلس بياناً رسمياً جاء فيه: "ستصبح صحارى وجبال السعودية قريباً ملعباً للرياضات الشتوية".

نيوم تستعد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

ستصبح نيوم التي تقدر قيمة إنشائها بـ 500 مليار دولار بالتالي أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا.

وستقام دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في منطقة تسمى "تروجينا" في نيوم كونها تتميز بدرجات حرارة متباينة سنوياً، إذ تنخفض الحرارة فيها خلال فصل الشتاء إلى ما دون الصفر مئوية، وتشهد درجات معتدلة خلال الفترات الأخرى مقارنة بغيرها من المناطق.

يذكر أن السعودية تخطط لاستضافة الأولمبياد في المستقبل، وترى أن إقامة دورة الألعاب الشتوية خطوة تمهيدية لتحقيق هذا الهدف.