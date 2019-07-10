السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي كأس إفريقيا بعد تخطي بنين

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره البنيني، بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية ليبلغ المربع الذهبي.

أول كرة خطيرة في المباراة كانت في الدقيقة 26، عندما نفذ سوكو لاعب بنين كرة ثابتة إلى بوتيه، الذي سددها بكعب قدمه، لتمر بجوار القائم الأيسر لحارس السنغال.

ورفض حكم المباراة احتساب هدف لمنتخب السنغال في الدقيقة 54 بداعي التسلل عن طريق ساديو ماني من ركلة ثابتة سددها برأسه.

وكاد ألفريد غوميز حارس مرمى السنغال أن يتسبب بهدف في مرماه في الدقيقة 66، بعد تمرير زميله له الكرة لتخرج بشكل سيء بجوار القائم الأيمن.

وتمكن إدريسا غاي من تسجيل هدف التقدم لمنتخب السنغال في الدقيقة 70، بعد تمريرة رائعة من ماني، ليخترق بها الدفاع ويسكن الكرة في الشباك.

هدف آخر قرر الحكم إلغائه في الدقيقة 74 من زمن المباراة، بعدما انفرد ماني بحارس بنين، ليسددها في المرمى، قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل.

بهذا الانتصار، تأهل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، منتظراً الفائز من مباراة منتخبي تونس ومدغشقر.