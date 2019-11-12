السوبر الإسباني بمربعه الذهبي في جدة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة السعودية لنهائيات كأس السوبر الإسباني لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لثلاثة إضافية، وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني، ليصبح إجمالي مدة الاتفاقية ستة أعوام في حال اتفقت الأطراف على التجديد.

وكشفت الهيئة في بيانها أمس أن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة"، سيستضيف نسخة 2020 بطريقة المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ البطولة بمشاركة أربعة أندية إسبانية: برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، خلال أيام الثامن والتاسع والـ 12 من يناير 2020.

وكانت مراسم القرعة لهذه النسخة قد جرت أمس في حفل كبير احتضنته مدريد، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير منصور بن خالد سفير المملكة في إسبانيا، وياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، وإيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، إضافة إلى غييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، وإنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، وأنيل مورثي رئيس فالنسيا، إضافة إلى ممثلي الاتحادات المحلية والإعلام الإسباني، وعدد من نجوم الكرة الإسبانية، يأتي في مقدمتهم سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني، وسيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة، وساوول لاعب أتلتيكو مدريد، وأخيراً غايا لاعب فالنسيا.

وجاءت نتائج قرعة مباريات كأس السوبر الإسباني لنسخة 2020، التي ستقام على ملعب الجوهرة في جدة، على النحو الآتي: ريال مدريد مع فالنسيا، والمباراة الثانية تجمع برشلونة مع أتلتيكو مدريد يومي الثامن والتاسع من يناير المقبل على التوالي، ليتأهل الفائزان إلى النهائي في الـ 12 من الشهر نفسه.