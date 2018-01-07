الغيابات تحاصر ريال مدريد

داني كارفاخال

اختتم ريال مدريد، استعداداته لمواجهة سيلتا فيغو المقررة مساء الأحد، ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفريق الملكي خاض التمرينات بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان، في ملاعب مدينته الرياضية فالديبياس وسط غياب الثنائي المهاجم كريم بنزيمة والمدافع سيرخيو راموس.

ولا يزال بنزيمة يتعافى من الإصابة التي لحقت به في الكلاسيكو، كما أصيب راموس مؤخراً، وسيغيب الثنائي عن مواجهة فيغو.

وسيغيب عن ريال مدريد أيضاً ظهيره الأيمن داني كارفاخال الذي يقضي عقوبة الإيقاف بسبب طرده في الكلاسيكو.

وحذر زيدان من صعوبة مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس، وقال خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت: "سيلتا فيغو خصم جيد، إنه يقوم بعمل رائع، نعلم مدى صعوبة المباراة، لكن ما يهمني هو ما سنحاول نحن القيام به.

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"اللحظات التي ينبغي أن نكون خلالها على المستوى وإظهار قوتنا تحمسني كثيراً، أمامنا عدة أشهر من المنافسة، ليس لدينا هامش للخطأ، وفي كل مرة نرتكب فيها خطأ ندفع الثمن".

وعن إصابة راموس، علق "زيزو": "نعلم أننا نخسر الكثير بغيابه لأنه قائد الفريق، نريده معنا دائماً، لكن هذه أمور تحدث في كرة القدم".

وعن نجم ريال كريستيانو رونالدو، استبعد المدير الفني الفرنسي، رحيل المهاجم، كما ألمحت بعض وسائل الإعلام، حيث أكد: "كريستيانو لاعب في ريال مدريد، أعتقد أنه يريد إنهاء مسيرته هنا، لا أتخيله يلعب في أي مكان سوى في هذا النادي".

وعن اقتراب ريال مدريد، من ضم كيبا آريزابالاغا، حارس أتلتيك بلباو، أوضح زيدان: "كمدرب أقول أني لست بحاجة الآن لحارس مرمى".