الكبار يبحثون عن التأهل في دوري أبطال أوروبا

ستكون فرق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، أمام فرصة حسم التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، بحال حققت نتائج إيجابية الأربعاء في الجولة الرابعة.

في المجموعة الأولى، سيضمن الفريق الباريسي التأهل إلى الدور المقبل بحال تمكن من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أو بحال تعادله وفوز ريال مدريد الإسباني على ضيفه غالاتاساراي التركي.

وحقق فريق المدرب توماس توخيل في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة فوزاً ساحقاً خارج ميدانه على الفريق البلجيكي بخماسية نظيفة، مما يجعله مرشحاً لتكرار الفوز على ملعب بارك دي برانس في باريس اليوم.

لكن سان جيرمان يدخل مباراته القارية على خلفية خسارته المفاجئة محلياً الجمعة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، بسقوطه أمام مضيفه ديجون المتواضع بنتيجة 1-2.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاثة انتصارات)، أمام ريال الثاني مع أربع نقاط، وكلوب بروج الثالث مع نقطتين، وغالاتاساراي صاحب المركز الأخير مع نقطة وحيدة.

من جهته، يسعى الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) لاستعادة هيبته وصورة البطل التي فقدها في الموسم الماضي لصالح ليفربول الإنجليزي، وخلال مبارياته الثلاث في المسابقة هذا الموسم، اكتفى ريال مدريد بتحقيق فوز بهدف وحيد على الفريق التركي، وتعادل صعب مع بروج 2-2 بعدما كان متأخراً حتى الدقيقة 55 بثنائية نظيفة، وخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام سان جرمان في الجولة الأولى.

اختبار ما بعد كوفاتش لبايرن ميونيخ

يخوض بايرن أولى مبارياته بعد إعفاء نيكو كوفاتش من منصبه على رأس الإدارة الفنية بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت السبت بنتيجة 1-5.

وعلى عكس نتائجه الأخيرة محلياً، يتصدر بايرن ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، وسيحسم تأهله إلى دور الـ 16 بحال فوزه على ضيفه أولمبياكوس، وسبق للنادي البافاري أن فاز على النادي اليوناني في الجولة الثالثة، لكنه عانى للخروج متفوقاً على مضيفه 3-2.

وضمن المجموعة نفسها، سيتعين على توتنهام الإنجليزي تجديد فوزه على مضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي للاقتراب من إحدى بطاقتي التأهل.

وحقق فريق ماوريسيو بوتشيتينو الذي حل وصيفاً لبطل الموسم الماضي في المسابقة، انتصاراً بخماسية نظيفة في الجولة الماضية أعاد له الأمل بإمكان مواصلة مشواره القاري، بعدما تلقى خسارة تاريخية أمام بايرن 2-7 في الجولة الثانية، وتعادل افتتاحي 2-2 أمام أولمبياكوس.

ويتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط، أمام توتنهام (4 نقاط) والنجم الأحمر (3 نقاط) وأولمبياكوس (نقطة واحدة).

سيتي للتأهل من بوابة أتالانتا

ولا يختلف وضع مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن نظيريه في فرنسا وألمانيا، فهو أيضاً يتصدر مجموعته الثالثة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، وإضافة فوز جديد إلى رصيده يكفيه لحسم عبوره إلى الدور المقبل.

ويحل سيتي ضيفاً على أتالانتا الإيطالي الوافد الجديد إلى دوري الأبطال والذي لم يحقق بعد أي نقطة بعد ثلاث خسارات كان أخرها في ملعب الاتحاد وانتهت بفوز السيتيزنز 5-1 في الجولة الثالثة.

وتشهد المجموعة مباراة تحديد مصير بين دينامو زاغرب الكرواتي وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

ولكل من الفريقين أربع نقاط في رصيده، وهما تعادلا في الجولة الماضية 2-2، وفوز أي من الفريقين يمنحه أفضلية الحصول على إحدى بطاقتي دور الـ16.

فوز يوفنتوس وأتلتيكو يحسم تأهلهما

سيكون يوفنتوس وأتلتيكو أمام امكانية حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة فيما لو فاز الأول على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي والثاني على مضيفه أيضاً باير ليفركوزن الألماني.

ويتساوى الفريقان الإيطالي والإسباني بسبع نقاط مع أفضلية الصدارة لنادي تورينو، مقابل ثلاث نقاط للفريق الروسي، فيما لم ينجح ليفركوزن بحصد أي نقطة.

وفاز يوفنتوس في الجولة الماضية 2-1 بعد معاناة طويلة كان فيها متأخراً حتى ربع الساعة الأخير من المباراة، قبل يسجل له باولو ديبالا هدفين في غضون دقيقتين، فيما تخطى أتلتيكو ضيفه الألماني حينها بهدف دون مقابل.