الكشف عن قائمة منتخب الأرجنتين لبطولة كوبا أميركا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قائمة الفريق التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي ستستضيفها البرازيل، في الفترة من 13 يونيو الجاري وحتى 11 يوليو المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وضمت قائمة منتخب الأرجنتين 28 لاعباً يتقدمهم النجم ليونيل ميسي، بجانب الثنائي سيرجيو أغويرو المنتقل حديثاً لبرشلونة بالإضافة إلى لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.

ويخوض منتخب التانجو بطولة كوبا أمريكا ضمن منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي، وباراغواي، وتشيلي، وبوليفيا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تعادل في آخر مواجهتين خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، مع تشيلي 1–1 وكولومبيا 2–2.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني، إيميليانو مارتينيز ، خوان موسو، أوغستين ماركيسين.

خط الدفاع: ماركوس آكونيا، لوكاس مارتينيز كوارتا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، جيرمان بيتزيلا، نيكولاس تاليافيكو، غونزالو مونتييل، ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا لوسيرو.

خط الوسط: رودريغو دي بول، نيكولاس دومينغيز، جيوفاني لو سيلسو، غويدو رودريغيز، إيزيكييل بالاسيو، لياندرو باريديس، أليخاندرو غوميز، نيكولاس غونزاليس، آنخيل كوريا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أغويرو، خواكين كوريا، لاوتارو مارتينيز، لوكاس آلاريو، آنخيل دي ماريا.