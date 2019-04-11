المرشحون لجائزة الأفضل في ذهاب دوري الأبطال

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن المرشحين الأربعة لجائزة أفضل لاعب في مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينافس الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على جائزة نجم المرحلة بعدما سجل هدف الفوز لتوتنهام هوتسبير على حساب مانشستر سيتي في اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف.

وتضم القائمة، البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي ساهم في انتصار ليفربول على بورتو، بعدما سجل الهدف الثاني، مع العلم أن اللقاء انتهى بفوز الريدز بهدفين دون مقابل.

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وظهر في القائمة أيضاً، كل من جيرارد بيكيه الذي قدم أداءً دفاعياً كبيراً في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، وفرينكي دي يونغ، الذي ساهم في تعادل فريقه آياكس أمستردام مع يوفنتوس.

وخلت القائمة من اسم كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي سجل هدفاً في أياكس أمستردام، وليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي صنع هدف انتصار البلاوغرانا على مانشستر يونايتد.