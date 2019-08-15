المغرب يستقر على خليلوجيتش مدرباً جديداً

حسم فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، هوية مدرب منتخب المغرب الجديد.

وأوضحت وسائل إعلام أن لقجع استقر على وحيد خليلوجيتش لتعويض هيرفي رونار، الذي استقال من منصبه بعد كأس أمم أفريقيا التي احتضنها مصر مؤخراً.

ووصل المدرب البوسني فعلاً إلى العاصمة الرباط، وسيجرى تقديمه رسمياً الخميس في مؤتمر صحفي سيشهد أيضاً تقديم كافة مدربي المنتخبات المغربية.

وكان خليلوجيتش قد أعلن انفصاله قبل أسبوعين عن نادي نانت، بعد تلقيه عرضاً لتدريب المغرب، إلا أن مطالبه المالية وتشبثه بمساعده سوريل موان، في وقت اقترح لقجع مساعداً من اختيار اتحاد الكرة المغربي، باعدا بين الطرفين.

وأوضحت إدارة النادي الفرنسي بأن القرار اتخذ بعد اجتماع مسؤوليها بِالمدرب خليلوجيتش، المُرادف لـ”طلاق بالتراضي”.

وكان صاحب الـ 67 عاماً قد باشر مهامه على رأس العارضة الفنية لفريق نانت مطلع أكتوبر من العام الماضي.

وجاءت حصيلة خليلوجيتش مع نانت في موسم 2019-2018، كالتالي: المرتبة الـ 12 في بطولة فرنسا، من أصل 20 نادياً متنافساً.

وبلوغ نصف نهائي كأس فرنسا، مع الخروج من ثمن النهائي لِمسابقة كأس الرابطة.

وساءت علاقة خليلوجيتش مع إدارة نانت في الأيام الماضية، بِسبب عدم توفير مسؤولي الفريق الأموال الكافية لِانتداب اللاعبين، الذين رغب التقني البوسني في جلبهم هذا الصيف.

وتسبب استبعاد لوران بلان من خانة الترشيحات لتدريب المنتخب المغربي في آخر اللحظات، في عودة اسم البوسني للواجهة بعدما تحمست له العديد من الأطراف وكذلك الدائرة المقربة من لقجع، بسبب خبرته في تدريب منتخبات إفريقية كبيرة أبرزها الجزائر وكوت ديفوار، كما يملك فكرة كافية عن الكرة المغربية، إذ قاد سنة 1997 الرجاء البيضاوي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان بلان، قد أبدى مرونة كبيرة في قبول شروط اتحاد الكرة، والتي تدور حول هوية الطاقم المساعد للأسود، من أجل إسناد مهمة تدريب المنتخب المغربي إليه.

ووجد لقجع في بلان، ما افتقر إليه خليلوجيتش، الذي يصر على اختيار طاقمه المساعد بنفسه وعدم التفريط في مساعده سيريل موان الذي رافقه في معظم تجاربه.

وكان لقجع يرغب في الإبقاء على باتريس بوميل الذي عمل مساعداً لرونار في التجربة السابقة، ضمن الطاقم الجديد لمنتخب المغرب، ورغم مرونة بلان، لكنه يشترط الحصول على راتب كبير، يفوق ما طلبه خليلوجيتش.

وقال مسؤول في الاتحاد المغربي أنه سيتم الإعلان عن خليلوجيتش، مدرباً جديداً للمنتخب، في بيان رسمي سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد المسؤول أن “الاتحاد سيعقد الخميس أو الجمعة على أبعد تقدير، ندوة صحافية تقديمية للمدرب الجديد، بالإضافة إلى جميع المدربين الجدد، الذين تم تعيينهم على رأس المنتخبات المغربية الأخرى”.