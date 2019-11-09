الهلال يفوز على أوروا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

حقق الهلال السعودي فوزاً غير مطمئن على ضيفه أوراوا ريدز الياباني بهدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

بدأ الزعيم اللقاء ضاغطاً على ضيفه في وسط ملعبه، ووصلت كرة بينية رائعة في الدقيقة الثالثة من المدافع هيون سو إلى أندريه كاريو خلف مدافعي أوراوا، أرسلها الأخير عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل قبل أن يسدد القادم من الخلف سيباستيان جيوفينكو في الشباك.

العشر دقائق الأولى مرت من اللقاء ولا زال الفريق الياباني منحصراً في وسط ملعبه معتمداً على الهجمات المرتدة.

في الدقيقة 14، سنحت فرصة خطيرة للزعيم بعدما مرر كاريو كرة عرضية أرضية إلى جيوفينكو على حدود منطقة الجزاء، سددها النملة الذرية مباشرة في اتجاه المرمى إلا أنها اصطدمت بمدافع أوراوا وتحولت إلى ركنية.

أوراوا نجح أخيراً في الخروج من وسط ملعبه في الدقيقة 17 بهجمة مرتدة قادها فابريسيو حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء ثم مررها عرضية إلى تاكاهيرو سيكيني الذي سددها لكن المدافع علي البليهي، تصدى لها وأبعدها إلى وسط الملعب.

رد الهلال بعدها بفرصة خطيرة بعدما أرسل جيوفينكو عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى سالم الدوسري، لكن الحارس هاروكي فوكوشيما، تصدى لتسديدته على مرتين.

وشهدت الدقيقة 29 واحدة من أخطر الفرص للأزرق من هجمة مرتدة، بعدما مرر الدوسري من الجهة اليمنى تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، أفلتها ياسر الشهراني لتصل إلى القادم من الخلف جيوفينكو، خالٍ تماماً من الرقابة، سددها في اتجاه المرمى، لكن تاكويا أوكي أبعدها من على خط المرمى ببراعة.

فرصة أخرى مهدرة نتيجة تألق حارس أوراوا، حيث أرسل سلمان الفرج عرضية من ركنية، تبعها كاريو برأسية، أبعدها الحارس من على خط المرمى ببراعة كبيرة، ثم تبعها علي البليهي بتسديدة أخرى خارج المرمى.

إهدار الفرص تواصل من قبل لاعبي الزعيم، في ظل براعة فوكوشيما، الذي تألق وتصدى لتسديدة قريبة المدى بأقدام جيوفينكو.

وكاد أن يتسبب عبد الله المعيوف في استقبال مرماه لهدف في آخر الشوط الأول، بعدما خرج بشكل خاطئ ثم سدد سكيني رأسية قوية، لكنها لحسن حظ الهلال وصلت إلى مدافعه هيون سو، الذي أبعدها عن منطقة الخطورة.

ومع بداية الشوط الثاني، وبشكل رائع تسلم الدوسري بصدره من جيوفينكو داخل منطقة الـ18، ثم سددها قوية غير متقنة سكنت الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 60، افتتح كاريو التسجيل برأسية قوية رائعة، بعدما أرسل محمد البريك عرضية متقنة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها كاريو القادم من الخلف دون رقابة، واسكنها المرمى برأسية مستغلاً خروج حارس أوراوا الخاطىء.

عقبها مباشرة، كاد الفريق الياباني أن يدرك التعادل بأقدام قائده كروكي، لكن تسديدته اصطدمت بظهر مدافع الهلال ثم وصلت إلى المعيوف، الذي أمسك الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 72، ألغى حكم الراية هدف ثانِ للزعيم، بداعي التسلل، بعدما مرر بافتيمبي غوميس تمريرة بينية إلى كاريو، الذي مررها عرضية إلى الدوسري وضعها في المرمى الخالي، إثر تقدم الحارس، لكن الحكم رفع رايته.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من الشهر الجاري في طوكيو.