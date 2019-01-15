انطلاقة واعدة لنادال وفيدرر في أستراليا

رافاييل نادال

حقق النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم بداية ناجحة في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور الثاني إثر فوزه على الأسترالي جيمس دوكورث 6-4 و6-3 و7-5 الاثنين في الدور الأول للبطولة.



كما صعد النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر المصنف الثالث على العالم والثالث للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على الأوزبكي دينيس إيستومين في الدور الأول.



ورغم الفوز بثلاث مجموعات متتالية لم تكن مهمة نادال المصنف الثاني للبطولة، سهلة أمام منافسه الأسترالي البالغ من العمر 26 عاماً والمشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد).



وقال نادال الحائز على 17 لقباً في بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى عقب المباراة: “العودة لا تكون سهلة بعد أشهر من الغياب عن المنافسات… خاصة عندما تكون العودة أمام لاعب يؤدي بتنافسية عالية”.



وسقط النجم البريطاني آندي موراي المصنف الأول على العالم سابقاً، ضحية المفاجآت المبكرة، حيث ودع البطولة من دورها الأول بعد أن تغلب عليه الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت.



وربما تكون المباراة هي الأخيرة لموراي (31 عاماً) في بطولات المحترفين، حيث قال قبل أيام أنه يعاني من آلام شديدة بسبب الإصابة، ولا يعرف ما إذا كان سيواصل مسيرته حتى بطولة ويمبلدون أم لا، علماً بأنه أبدى أمله في وداع ملاعب التنس عبر ويمبلدون.



ورغم الهزيمة، حظي موراي الحائز على ثلاثة ألقاب في بطولات “غراند سلام”، بهتافات الجماهير الحاضرة بعد أن قدم عرضاً قوياً أمام منافسه الإسباني.



وتلقى الأميركي جون إيسنر المصنف التاسع للبطولة، صدمة قوية كذلك حيث ودع المنافسات من الدور الأول.