بارتوميو: عودة نيمار إلى برشلونة غير ممكنة حالياً

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة صعوبة عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بارتوميو لإذاعة "راديو كتالونيا" وأكد خلالها أن العملية ستكون صعبة للغاية على المستوى الإقتصادي.

وقال رئيس البارسا رداً على سؤاله عن النجم البرازيلي وإمكانية عودته: "مثل هذه العملية لن تكون ممكنة بسبب وضع الأندية الاقتصادي الصعب في أوروبا".

وأضاف عن تشكيل برشلونة الحالي: "يتم تجديد الفريق بشكل مستمر، تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين الشبان مثل بيدري وترينكاو.

"الكبار أيضاً يقدمون مستويات مذهلة، سيرجيو بوسكيتس يتحسن وجيرارد بيكيه يظهر رغبة كبيرة ولويس سواريز يستمر في القتال، ولست بحاجة للحديث عن ليونيل ميسي".

وكان بارتوميو قد أكد أهمية تحسين طريقة استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإسباني بعد المشاكل الأخيرة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف المتصدر ريال مدريد والذي يملك فارق أربع نقاط بالإضافة لأفضلية المواجهات المباشرة.