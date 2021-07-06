باريس سان جيرمان يتعاقد مع أشرف حكيمي

أكمل باريس سان جيرمان أخيراً صفقة التعاقد مع أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان مقابل حوالي 60 مليون يورو إضافة لـ 10 ملايين أخرى على شكل متغيرات.

وقضى الدولي المغربي موسماً استثنائياً وحيداً مع النيراتزوري في إيطاليا توجه بلقب الدور المحلي، وخطف الأنظار بعد تألقه الواضح مما دفع إدارة الباريسي للتحرك من أجل ضمه.

رحيل حكيمي يشكل ضربة قوية لإنتر وطموحاته

ويشكل هذا الانتقال ضربة مؤثرة لإنتر الذي اضطر للتخلي عن أحد أبرز نجومه لحل أزمته المالية التي تطلبت التضحية باللاعب.

وسيشكل المغربي إضافة مهمة للفريق الباريسي الذي يسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا المستعصي عليه منذ الاستحواذ القطري.

يذكر أن النجم صاحب الـ 22 عاماً سبق له اللعب لريال مدريد وبوروسيا دورتموند قبل أن يشد الرحال للدوري الإيطالي الذي برز فيه مع إنتر ميلان.