باريس سان جيرمان يسحق ريال مدريد بثلاثية نظيفة

قاد الجناح آنخيل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لقهر ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، بثلاثية نظيفة في قمة مواجهات الجولة الافتتاحية لدوري مجموعات أبطال أوروبا، التي جرت على ملعب بارك دو برانس.

افتتح الباريسي باب التسجيل بعد وابل من التمريرات القصيرة في منتصف ملعب النادي الملكي، انتهت بتمريرة من الجانب الأيسر في ظهر المدافعين، قابلها لاعب مانشستر يونايتد السابق بلمسة واحدة بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة للحارس تيبو كورتوا.

وترجم بي إس جي، تفوقه الكاسح على ضيفه بالضربة الثانية بعد مرور نصف ساعة، بتسديدة أطلقها دي ماريا نجم المباراة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس البلجيكي، ليأتي الرد السريع من لوس بلانكوس، بهدف عن طريق غاريث بايل، إلا أن الحكم ألغاه بداعي لمسة اليد على صاحب الهدف.

وفي الشوط الثاني، أهدر دي ماريا فرصة قتل المباراة حين تفنن في إهدار فرصة وجهاً لوجه مع كورتوا، بتسديدة ساقطة مرت بجوار القائم الأيمن.

مرة أخرى منعت تقنية الفيديو ريال مدريد من زيارة مرمى حارسه السابق كايلور نافاس، بعد إلغاء هدف كريم بنزيمة بداعي التسلل، لتأتي الضربة القاضية في اللحظات الأخيرة، إثر هجمة مرتدة ختمها توماس مونييه بسهولة في المرمى الخالي من حارسه.

بهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن غالاتاساراي وكلوب بروج، بعد تعادلهما دون أهداف، بينما يقبع ريال مدريد في المركز الأخير بلا نقاط.