باريس سان جيرمان يعرض 51 مليون جنيه لكسب ود بوغبا

وجه باريس سان جيرمان إنذاراً شديد اللهجة لخصومه هذا الصيف، بعد حسم صفقات أشرف حكيمي وسيرخيو راموس وجورجينيو فينالدوم، وجاء الدور الآن على بول بوغبا وفقاً لتقارير إعلامية.

ويتطلع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الباريسي لتشكيل فريق يستطيع المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، واستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي خسره لمصلحه ليل.

وباتت أنظار النادي موجهة الآن إلى بوغبا الذي لطالما ارتبط اسمه بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة.

باريس قد تكون وجهة بوغبا القادمة

وزعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة سان جيرمان باتت مستعدة لتقديم 51 مليون جنيه استرليني من أجل الظفر بخدمات لاعب الوسط الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر صيف العام القادم.

وأضاف أن فكرة ارتداء قميص الباريسي تغري نجم يوفنتوس السابق.

وظهر نجم الوسط بصورة مميزة مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020 ولعب دوراً مهماً في قيادة بطل العالم لدور الـ 16 الذي سقط فيه أمام غريمه السويسري بركلات الترجيح.