باريس سان جيرمان يعلن عن تعاقده مع دوناروما

كما كان متوقعاً، أعلن باريس سان جيرمان مساء الأربعاء عن تعاقده الرسمي مع جيانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا المتوج حديثاً ببطولة يورو 2020.

وانتهى عقد النجم الصاعد مع ميلان الشهر الماضي، ليوقع أفضل لاعب في البطولة الأوروبية على عقد انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية والذي سيمتد لخمسة مواسم.

ووجه صاحب الـ 22 عاماً رسالة وداعية لأنصار ميلان شكرهم فيها على الفترة التي قضاها مع النادي.

وقال دوناروما عقب انضمامه الرسمي: "أريد الفوز مع باريس سان جيرمان بجميع البطولات الممكنة، وأن أبهج وأسر أنصار الفريق."

دوناروما خامس تعاقدات باريس سان جيرمان هذا الصيف

وبات الحارس الإيطالي خامس تعاقد الباريسي هذا الصيف، وذلك بعدما جرى استقطاب المدافع سيرخيو راموس ولاعب الوسط جورجينيو فينالدوم مجاناً، فيما دفع النادي 60 مليون يورو إضافة لـ 10 ملايين أخرى على شكل متغييرات لضم أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

وانضم دانيلو بيريرا إلى الفريق الفرنسي بصورة دائمة بعدما قضى الموسم المنصرم في صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من بورتو.