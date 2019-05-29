باريس سان جيرمان يقترب من ضم عطال

أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان كثف من جهوده للتعاقد مع يوسف عطال، لاعب نيس.

وقدم الجزائري موسماً مميزاً مع فريقه الفرنسي، وشارك في 30 مباراة بجميع المسابقات ساهم خلالها في إحراز ستة أهداف من موقعه يمين الدفاع.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" أن عطال وممثليه التقوا بمسؤولي بطل الدوري الفرنسي خلال الأيام الماضية، وينتظر تقدمهم بعرض رسمي لشرائه هذا الصيف.

وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية أن باريس سان جيرمان ليس الطرف الوحيد المهتم بعطال، إذ ينافسه نابولي وإنتر وأتالانتا.

ويرتبط عطال بعقد مع نيس يمتد حتى عام 2023، ويقدر نيس قيمته بحوالي 15 مليون يورو وفقاً لشبكة "ميدياسيت" الإيطالية، كما أكد باتريك فييرا، مدرب الفريق، عدم وجود نية لبيعه.

يذكر أنه سبق لعطال تمثيل منتخب الجزائر في سبع مباريات دولية خلال الفترة الماضية.