باريس سان جيرمان يقدم عرضاً ضخماً لتجديد عقد مبابي

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان، يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل تجديد عقد نجمه، كيليان مبابي، الذي ينتهي صيف 2022، لمنعه من الرحيل إلى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة أن مالك النادي ناصر الخليفي، يعتزم المساواة بين مبابي ونجم الفريق الآخر نيمار، وربما يتخطاه في الراتب حيث سيكون راتب الفرنسي الجديد 40 مليون يورو سنوياً صافية من الضرائب وأي خصومات أخرى.

وأوضحت الجريدة أن مبابي لم يقدم حتى الآن إشارات لإدارة ناديه حول رغبته في الاستمرار، وأنه ينتظر عرضاً رسمياً من ريال مدريد قبل حسم مصيره.

وأكدت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خصص 300 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم المتوج بكأس العالم 2018 رفقة منتخب فرنسا.

يذكر أن ريال مدريد أنفق أكثر من 300 مليون يورو على تعاقدات جديدة قبل بداية الموسم الجاري أبرزها إيدين هازارد من تشيلسي، إلا أن هذه الصفقات لم تقدم الكثير حتى الآن، إذ سجل البلجيكي هدفاً واحداً فقط بعد مضي 11 مرحلة من الدوري الإسباني.